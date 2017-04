NKÚ: Takmer každá kontrola obstarávania poukazuje na nedostatky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) - Verejné obstarávanie vo verejnom sektore je dlhodobo z rôznych dôvodov považované za spôsob vynakladania verejných prostriedkov, ktorý nezabezpečuje efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov v takej miere, ako by to bolo žiaduce. Vo výročnej správe za rok 2016 to konštatuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Dokument bol predložený do Národnej rady SR a poslanci sa ním budú zaoberať na májovom zasadnutí.Podľa NKÚ sú problémy vo verejnom obstarávaní dôvodom väčšiny nezrovnalostí, ktoré sa objavia pri kontrole eurofondov. Práve tendre sú často dôvodom predlžovania realizácie projektov, ale aj nečerpania národných alebo európskych zdrojov.NKÚ na základe vlastnej praxe tvrdí, že takmer každá kontrolná akcia, ktorej súčasťou je aj oblasť verejného obstarávania, poukazuje na množstvo nedostatkov či porušení zákona. Tie však nemožno označiť za také, ktoré by zásadným spôsobom spochybnili zákonný postup. "" konštatuje úrad.Vo výročnej správe sa hovorí aj o slabých miestach v rámci priebehu verejného obstarávania." popisuje úrad.Za samostatný problém považuje NKÚ možnosť konania v zhode, na ktorú úrad poukázal pri kontrole zdravotníckych zariadení.odkázal NKÚ.Problém vidí úrad aj v tom, že viaceré nemocnice vynakladajú na verejné obstarávanie značné zdroje z dôvodov, že si ho zabezpečujú externými spoločnosťami (UN Bratislava, UN Košice), kým iné tento proces dokázali zabezpečiť vo vlastnej réžii (FN Žilina, FN Prešov, FNsP Nové Zámky). NKÚ preto odporučil ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD) vážne sa týmito zisteniami zaoberať a zvážiť možnosť zabezpečovania zdravotníckej techniky centrálnym spôsobom. Sčasti to už ministerstvo začalo robiť, centrálne obstaráva napríklad CT prístroje, chce takto riešiť aj nákup postelí.NKÚ v roku 2016 ukončil 37 kontrolných akcií, preverených bolo 360 subjektov. Úradníci našli 2619 kontrolných zistení, a to od porušení zákona, ktoré však nemali podstatný vplyv na vynakladanie verejných zdrojov, až po systémové nedostatky, ktoré spôsobujú, že vynaložené zdroje neprinášajú očakávané výsledky.