NKÚ:V júni bude pripravených 90 návrhov kontrolných akcií pre rok 2019

Karol Mitrík, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) – V júni tohto roka bude pripravených približne 90 kontrolných akcií na rok 2019. Tie posúdi komisia a schválené návrhy budú do novembra spracované do vykonávacích projektov. Informoval o tom v pondelok na stretnutí s médiami predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík.priblížil Mitrík s tým, že zhruba 90 kontrolných akcií už je namodelovaných do predbežných štúdií a komisia rozhodne, ktoré z nich budú schválené.Mitrík zároveň zhodnotil svoje trojročné pôsobenie vo funkcii predsedu NKÚ.skonštatoval. Rok 2017 vyhlásil za rok zvyšovania kvality úradu a platí to aj pre rok 2018.Predseda NKÚ zdôraznil, že v tomto roku sa parlament skutočne zaoberal výsledkami kontroly, ktoré úrad prezentoval.poznamenal.S ľuďmi na úrade treba podľa Mitríka neustále pracovať, aby sa dosahovala vyššia kvalita. V minulom roku kontrolóri podstúpili nultý ročník vedomostného testovania, pričom test obsahoval desať otázok z verejných politík, desať z kontrolórskej činnosti, teda zo smerníc, a desať zo štandardov, ku ktorým pristúpil úrad v rámci medzinárodných inštitúcií INTOSAI a EUROSAI.dodal Mitrík s tým, že vlani sa výsledky testovania ešte do osobného spisu nepripájali.