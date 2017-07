NKÚ: V správe spotrebných daní má Slovensko značné rezervy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júla (TASR) - V správe spotrebných daní má Slovensko značné rezervy. Odhalila to spoločná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) s Najvyšším kontrolným úradom Českej republiky (NKÚ ČR).Slovenskí a českí kontrolóri porovnávali výkonnosť správcov týchto daní v porovnateľných činnostiach a identifikovali slabé aj silné stránky celého procesu správy za obdobie rokov 2012 až 2015.konštatovala hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková.Kontrolóri zistili, že výber spotrebných daní počas sledovaného obdobia síce mierne vzrástol, z pohľadu podielu spotrebných daní na celkovom výbere daní však došlo k poklesu. A to o 1 % v Českej republike a o 1,2 % na Slovensku, čo bolo podľa nich spôsobené aj efektívnejším výberom na dani z pridanej hodnoty.Výrazné rozdiely však zaznamenali kontrolné úrady podľa Bolech Dobákovej v personálnom obsadení aj počte subjektov.vyčíslila hovorkyňa.Z porovnania podľa jej slov vyplýva, že česká colná správa s väčším rozsahom činností a nižším počtom zamestnancov dokáže zabezpečiť všetky úkony v tejto oblasti pre viac ako dvojnásobný počet subjektov v porovnaní so Slovenskom.dodala Bolech Dobáková.Kontrolóri zároveň zaznamenali, že administratívne výdavky vynaložené na správu spotrebných daní v oboch krajinách dlhodobo rastú v dôsledku zvyšovania mzdových výdavkov a výdavkov na modernizáciu a elektronizáciu.dodala.Efektívnosť administratívnych nákladov sa podľa nej nevyvíjala priaznivo ani v ďalšom období. V roku 2015 sa na Slovensku na 100 eur vynaložilo 1,94 eura, kým v Česku len 0,73 eura.zhodnotila Bolech Dobáková.Slovenská finančná správa má pritom podľa NKÚ, na rozdiel od českej, komplexnú elektronickú podporu podávania a spracovania daňových priznaní. Čiže od ich podaní až po zápis daňovej povinnosti.Obe krajiny zároveň podobne ako zvyšok EÚ povinne aplikujú systém EMCS - elektronický systém monitorovania prepravy tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, ktorý zabezpečuje prijímanie a odosielanie nezdaneného tovaru. Keďže porovnanie výdavkov na zavedenie systému EMCS nebolo podľa kontrolórov možné, pretože Česko už pred jeho zavedením využívalo vlastný, menej komplexný systém, pri kontrole porovnávali výdavky na upgrade systému.vyčíslila Bolech Dobáková. Efektívnosť výdavkov je tak podľa jej slov medzi krajinami výrazne rozdielna, v neprospech Finančnej správy SR.zhodnotila hovorkyňa. Kontrolóri oboch krajín zároveň podľa jej slov odporúčajú zefektívniť systém pri dokončení elektronizácie spracovania daňových priznaní v ČR a aj pri prehodnotení opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru v daňových skladoch na lieh v SR.uviedla Bolech Dobáková.