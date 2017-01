Nobelista R. W. Holley by mal 95 rokov. Venoval sa genetike a rakovine

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jane Ades, NHGRI Foto: TASR - Jane Ades, NHGRI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Urbana/Bratislava 28. januára (TASR) - Americký biochemik a spoluobjaviteľ univerzálnosti genetického kódu Robert William Holley je laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. Narodil sa 28. januára 1922. V sobotu uplynie od jeho narodenia 95 rokov.Robert William Holley získal Nobelovu cenu za rok 1968 ako jeden z trojice vedcov (ďalšími boli Har Gobind Khorana a Marshall Warren Nirenberg) za vysvetlenie mechanizmu, ako sekvencia nukleotidov v nukleových kyselinách riadi syntézu proteínov v bunkách.Narodil sa v Urbane v štáte Illinois v Spojených štátoch amerických (USA). Vyštudoval organickú chémiu. Počas druhej svetovej vojny pracoval pre štát (United States Office of Research and Development), bol členom tímu, ktorý sa na univerzite Cornell v New Yorku zaoberal syntézou penicilínu. V roku 1947 získal na tejto univerzite doktorát. V rokoch 1948 až 1964 sa venoval skúmaniu biochemických javov na poľnohospodárskej experimentálnej stanici v Cornelli. Absolvoval vedecké pobyty v rôznych inštitúciách (the California Institute of Technology, Salk Institute for Biological Studie, University of California, State College of Washington).Výskumom ribonukleovej kyseliny (RNA), za ktorú získal Nobelovu cenu, sa začal s kolektívom vedcov zaoberať po roku 1960.Po udelení Nobelovej ceny študoval faktory zodpovedné za rast a rozmnožovanie buniek a prispel k porozumeniu procesov týkajúcich sa rakoviny. V rokoch 1971 až 1993 vyučoval molekulárnu biológiu na kalifornskej univerzite (University of California) v San Diegu (USA).Zomrel na rakovinu 11. februára 1993 v americkom Los Gatos.