Nobeloví laureáti žiadajú o prevoz chorého čínskeho disidenta do USA

Liou Siao-po, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 30. júna (TASR) - Viac ako 150 laureátov Nobelovej ceny apelovalo na čínskeho prezidenta a komunistického vodcu Si Ťin-pchinga, aby umožnil ťažko chorému čínskemu disidentovi Liou Siao-povi a jeho manželke podstúpiť liečbu v Spojených štátoch. Výzva je súčasťou listu, ktorý dnes zverejnila ľudskoprávna organizácia Initiatives for China, informovala agentúra DPA.Liou Siao-po (61), čínsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 2010, bol v pondelok prepustený z väzenia zo zdravotných dôvodov potom, čo mu v máji diagnostikovali pokročilé štádium rakoviny pečene.V roku 2009 ho odsúdili na 11 rokov väzenia za podnecovanie protištátnej činnosti. Tejto trestnej činnosti sa mal dopustiť tým, že sa zapojil do prípravy textu Charty 08, vyzývajúcej na rozsiahle demokratizačné reformy v Číne.Jeho manželka Liou Sia žije v domácom väzení odvtedy, ako bola jej manželovi v roku 2010 v neprítomnosti udelená Nobelova cena a je tiež chorá, píše sa v liste.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré ľudskoprávni aktivisti poslali poslali na čínske veľvyslanectvo vo Washingtone a tiež americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ministrovi zahraničných vecí USA Rexovi Tillersonovi a veľvyslancovi USA v Pekingu Terrymu Branstadovi.Pod list sa podpísalo celkovo 154 laureátov Nobelovej ceny, uviedla agentúra DPA.Liou a jeho manželka už požiadali o vycestovanie do zahraničia. Čínske úrady ale ich žiadosť zamietli s odôvodnením, že krajinu nemôžu opustiť ľudia, ktorým sa ešte neukončil trest odňatia slobody, alebo boli odsúdení za ohrozenie štátnych záujmov.