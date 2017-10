Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získalo trio vedcov z USA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 2. októbra (TASR) - Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2017 získala trojica vedcov Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young.Oznámil to dnes v Štokholme Karolínsky inštitút. Cenu dostali za svoje objavy molekulárnych mechanizmov riadiacich cirkadiánny rytmus.