Nobelovu cenu za literatúru za rok 2016 získal Kazuo Ishiguro

Britský spisovateľ japonského pôvodu Kazuo Ishiguro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 5. októbra (TASR) - Tohtoročnú Nobelovu cenu za literatúru získal britský spisovateľ Kazuo Ishiguro. Meno laureáta oznámila dnes v Štokholme Švédska kráľovská akadémia.Ishiguro (63) je britský spisovateľ japonského pôvodu. V roku 1960 sa spolu s rodičmi presťahoval do Británie. Svoje prvé poviedky publikoval v roku 1981. V nasledujúcom roku mu vyšiel románový debut Pale View of the Hills. Svetovú slávu si získal románom Remains of the Day (po slovensky Súmrak dňa).Nobelova cena za literatúru sa udeľuje od roku 1901 a jej vlaňajším laureátom je americký pesničkár Bob Dylan.