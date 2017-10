Noc doľahla na Slovensko: Vieme, aké počasie prinesie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Silný vietor na horách neutícha ani večer. V Žilinskom a Prešovskom kraji môže nad pásmom lesa stále dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Na webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Vietor by mal v noci ustať, vodiči by sa však mali pripraviť na sneh na cestách. Jazyky a záveje v spomínaných krajoch im môžu komplikovať situáciu do ranných hodín.