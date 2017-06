Noc kostolov sa dnes začne v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Kostol sv. Mikuláša na Hlavnej ulici v centre mesta Prešov dostáva novú strechu 10. septembra 2015. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 2. júna (TASR) – Noc kostolov sa v Prešove začne už dnes programom v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorý pripravila rímskokatolícka cirkev. O týždeň neskôr (9.-11.6.) ponúkne verejnosti svoj program Cirkev bratská v Prešove. Do Noci kostolov sa zapájajú kostoly a modlitebne na území Slovenska z cirkví, ktoré sú členmi alebo pridruženými členmi Ekumenickej rady cirkví SR. Informoval o tom tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták.Pred dnešnou svätou omšou, ktorá sa začne o 18.00 h, sa rozozvučia zvony a deti so sviečkami v rukách slávnostne vstúpia do konkatedrály. Omšu bude slúžiť dekan farnosti Jozef Dronzek, organ nahradí orchester. V celovečernom sprievodnom programe nebudú chýbať prednášky, prezentácie, koncert, aktivity s deťmi v pivnici u Nikodéma. Veža kostola bude otvorená až do polnoci.Prešovská konkatedrála sv. Mikuláša patrí k najväčším chrámom na Slovensku. Kostol začali stavať po roku 1347 na mieste staršej sakrálnej stavby. V kostole sa nachádzajú vzácne neskorogotické plastiky z dielne rezbára Majstra Pavla z Levoče. V posledných rokoch konkatedrála prešla rozsiahlou rekonštrukciou.Noc kostolov v Prešove bude pokračovať aj o týždeň v dňoch 9. - 11. júna v modlitebni Cirkvi bratskej. Prvý deň sa verejnosť môže zúčastniť od 17.00 h na kreatívnom programe pre deti, ktorého súčasťou bude bábkové divadlo, nasleduje tematický večer Slova a hudby a diskusia s Petrom Jaškom.V sobotu (10.6.) sprístupnia Klub spoločenských hier, večer bude hudobný koncert a festival krátkych animovaných filmov. V nedeľu (11.6.) bude na bohoslužbách kázať Peter Jašek. Počas všetkých troch dní v čase od 18.00 h do polnoci bude otvorená dočasná galéria konceptuálneho umenia v sakrálnom priestore.