Noc múzeí a galérií sa presunie z Myjavy do Košarísk

Archívna snímka z múzea M.R.Štefánika v obci Košariská (okres Myjava), známej najmä ako rodisko Milana Rastislava Štefánika. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Myjava 15. mája (TASR) – Myjavské múzeum prechádza v súčasnom období rozsiahlou rekonštrukciou, Noc múzeí a galérií sa preto presunie do Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. TASR informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. mája od 12. h. "Pre návštevníkov je pripravený pestrý program, ktorý potrvá až do 21. h. Múzeum v Košariskách ponúkne prehliadku expozície Štefánikovho rodného domu s lektorským sprievodom," uviedol Hrin.Od 16. do 20. h bude prehliadka obohatená o scénický vstup Za hviezdami na Tahiti s Milanom Rastislavom Štefánikom. "Návštevníci budú môcť ochutnať exotický nápoj z Tahiti a dozvedia sa viac o zážitkoch a pôsobení Milana Rastislava Štefánika na tomto ostrove. Programom ich prevedú formou príbehu "jeho rodičia" Albertína Štefániková, Pavol Štefánik a tancujúca tahitská dievčina. V areáli múzea bude tiež pripravené pre deti maľovanie na tvár," doplnil Hrin.