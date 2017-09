Noc s netopiermi v Žiline priblíži ich život a význam v prírode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 7. septembra (TASR) – Priblížiť verejnosti život netopierov je cieľom podujatia Noc s netopiermi, ktoré sa uskutoční v piatok 8. septembra od 18.30 do 21. hodiny pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline. TASR o tom informovala Miriam Balciarová zo Správy Národného parku (NP) Malá Fatra.Netopiere podľa nej mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy.podotkla Balciarová.Doplnila, že súčasťou akcie bude prednáška o zaujímavostiach zo života netopierov, premietanie filmu, ukážka odchytu do nárazovej siete, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom detektorov a dielnička pre malých návštevníkov.uviedla Balciarová.Noc s netopiermi pripravili Správa NP Malá Fatra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Občianskym združením Tilia, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Organizuje sa v rámci 21. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Tento rok je zaregistrovaných 22 štátov so 66 podujatiami, dodala Balciarová.