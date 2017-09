Noc výskumníkov pod Tatrami prinesie vedecko-populárny program

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Poprad 29. septembra (TASR) – Prednášky o klimatických zmenách, trendoch na slovenskom trhu práce, kolobehu vody v horách či to naj vo vesmíre prinesie festival Európska noc výskumníkov, ktorý sa uskutoční dnes v popradskom nákupnom centre. Od 9.30 do 20.30 h je pre návštevníkov pripravený vedecko-populárny program.Počas celého dňa sa budú môcť návštevníci zastaviť v 13 vedeckých stánkoch, v ktorých sa dozvedia informácie napríklad o experimentovaní, vláknach, ekonómii, vesmíre či o vetre alebo o robotovi riadenom Arduinom. Pripravené sú aj dva bloky prednášok, prvý sa začne o 10.00 h a návštevníci získajú informácie o kliešťoch, mastných kyselinách a klimatických zmenách. Prednášky sa uskutočnia v priestoroch kina. Druhý blok sa začína o 16.00 h a prebiehať bude priamo vo vedeckých stánkoch. Prinesie so sebou zaujímavosti o projekte Smart city Poprad, prírodných olejoch v prevencii proti kliešťom či vesmíre.Sprievodnom akciou podujatia je výstava obrazov s astronomickou tematikou s názvom Farebný vesmír v priestoroch Mestského úradu v Poprade.uviedol komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Pre verejnosť je sprístupnená do 6. októbra.Pri dnešnej návšteve Lomnického štítu a stanice lanovky na Skalnatom plese vedci z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied priblížia, ako človek ovplyvňuje vysokohorskú flóru.Záštitu nad podujatím v Poprade prevzal prezident SR Andrej Kiska, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak a viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš. Podrobný program podujatia je na internetovej stránke nocvyskumnikov.sk.