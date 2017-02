Nocľaháreň v Nových Zámkoch funguje od februára v riadnej prevádzke

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 6. februára (TASR) - Nocľaháreň na Považskej ulici v Nových Zámkoch je od februára v riadnej prevádzke. Funguje denne od 19.00 h do 07.00 h, do konca januára mala predĺžené prevádzkové hodiny. Ako TASR informovala Adriana Rozsnyóová z Odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry na Mestskom úrade v Nových Zámkoch, nocľaháreň, ktorá je určená najmä pre bezdomovcov, je vyťažená na 100 percent.Podľa slov Rozsnyóovej je aktuálna kapacita nocľahárne 8 miest, no v prípade silných mrazov mesto pre občanov pripravilo niekoľko prísteliek navyše. "Prevádzku by sme chceli rozšíriť o ďalšie štyri miesta, keďže máme k dispozícii ešte jeden kontajner," vyjadrila sa Rozsnyóová s tým, že o rozšírení kapacít sa len uvažuje.Nocľaháreň má nízkoprahový charakter, čiže na jej poskytnutie nie je potrebné predkladať údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a je poskytovaná bezplatne. Mesto ju prevádzkuje v zimných mesiacoch od 2. novembra do 31. marca, v prípade pretrvávania mrazov, je samospráva pripravená jej prevádzku predĺžiť podľa potreby.Uvedenú sociálnu službu mesto poskytuje Novozámčanom, ktorí sa ocitli v krajne nepriaznivej životnej situácii. V odôvodnených prípadoch a v prípade voľnej kapacity poskytuje mesto túto službu aj občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nových Zámkoch.V jej priestoroch sú vytvorené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, po príchode do nocľahárne je pre klientov zabezpečený výdaj polievky a teplého nápoja. Okrem možnosti prenocovania, mesto poskytuje aj sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečované v rámci terénnej sociálnej služby.