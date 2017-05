Nočné pomočovanie trápi i deti, oddialenie problému poznačí psychiku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) - Ak sa dieťa v noci pocikáva i po piatom roku života, treba navštíviť lekára. U takto starých detí to nie je bežný jav, upozornila Andrea Černianska, nefrologička z detskej fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch.Môže to mať vplyv na ich sebavedomie, výsledky v škole či zaradenie sa do spoločnosti. Poukazuje na to dnešný Svetový deň nočného pomočovania. Jeho symbolom je žltá stužka.V noci sa podľa štatistík pomočuje asi 40.000 päťročných detí. "Bez lekárskej pomoci z pocikávania vyrastú len dve z desiatich detí," povedala Černianska. Do ambulancie prídu podľa nej aj rodičia s osem- alebo desaťročnými deťmi, zväčša pred školou v prírode. Problém je pritom riešiteľný. Lekár individuálne určí liečbu, vyrieši ho s 80 až 90-percentnou účinnosťou. Odďaľovanie liečby môže poznačiť psychiku dieťaťa na celý život.Nočné pocikávanie sa nie je psychický problém, ale fyziologický. Ide o nedozretosť spojenia medzi mozgom a močovým mechúrom. Kontrolovať močenie najprv počas dňa je väčšina detí schopná okolo tretieho roku života. Neskôr to dokážu aj v noci.Dieťa sa na rozdiel od dospelého človeka nedokáže v noci prebudiť na pocit plného močového mechúra. Spí oveľa tuhším spánkom. Nepomôžu ani nočné budenia a odprevádzania na záchod, pretože si to dieťa nebude veľakrát pamätať. Karhanie problém nevyrieši.Bez návštevy lekára sa ročne dokáže vyliečiť len jedno až dve deti z desiatich. Úspešná diagnóza a liečba zlepšuje podľa Černianskej výkon a školský prospech dieťaťa. Viac informácií možno nájsť na webe www.suchapostielka.sk. Je tam k dispozícii i online poradňa špecialistu na nočné pocikávanie či kontakty na odborníkov.