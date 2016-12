Nočné spoje MHD v Bratislave nahradia denné linky už podvečer

Nový autobus značky SOR NB Foto: dpb.sk Foto: dpb.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Bratislavská MHD dnes i počas ďalších vianočných dní premáva tak ako počas víkendov a sviatkov. Stránka imhd.sk pripomína, že denné linky budú dnes končiť približne po 17.30 h, od 18.30 h ich nahradia nočné spoje." pripomína portál.Nočné linky budú v noci a ráno premávať až do približne 5.55 h do centra a do 6.30 h v smere z centra mesta." informuje imhd.sk.