Nočný požiar v hoteli v Salzbursku si vyžiadal päť zranených

Saalbach 4. februára (TASR) - Päť hotelových hostí sa zranilo v noci nadnes, keď v pivničných priestoroch hotela v Saalbachu v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko vypukol požiar. Plamene sa podarilo rýchlo uhasiť, hostia sa však priotrávili dymom a previezli ich do nemocnice.Požiar, ako vysvitlo, vypukol pri zváračských prácach, ktoré realizoval istý inštalatér opravujúc ohrievač vody. Práve tento muž sa pokúsil plamene uhasiť už v zárodku, avšak neúspešne. Napokon zo silne zadymených pivničných priestorov ušiel a alarmoval hasičov. Medzičasom sa však dym rozšíril do hotelových priestorov.Na mieste zasahovalo 80 príslušníkov troch hasičských útvarov, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Dva tucty turistov z Dánska a dvaja hoteloví zamestnanci sa cez schodisko a balkón dostali do bezpečia. Situáciu komplikoval fakt, že niektorých z hostí požiar prekvapil v posteliach.Vzhľadom na situáciu v hoteli po zásahu hasičov umiestnili hostí v náhradných provizórnych priestoroch.Výška spôsobenej škody zatiaľ nie je známa.