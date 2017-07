Nolito prestúpil z Manchestru City do FC Sevilla

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 16. júla (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Nolito prestúpil z anglického klubu Manchester City do FC Sevilla. Tridsaťročný útočník podpíše so štvrtým tímom minulej sezóny La Ligy trojročný kontrakt, informovala oficiálna webstránka andalúzskeho klubu.Podľa médií zaplatila Sevilla za Nolita odstupné deväť miliónov eur. Celým menom Manuel "Nolito" Agudo Durán sa tak opäť stretne v jednom tíme s trénerom Eduardom Berizzom, ktorý ho viedol už v Celte Vigo. Berizzo zasadol na trénerskú stoličku v FC Sevilla iba nedávno.Nolito prišiel do manchesterského klubu vlani v lete zo Celty, v City však vydržal iba rok, keď si nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave kouča Pepa Guardiolu. V minulosti obliekal aj dresy FC Barcelona, Granady či Benficy Lisabon. Na konte má 16 štartov v národnom tíme (6 gólov), Španielsko reprezentoval aj na EURO 2016 vo Francúzsku.V útoku Sevilly by mal nahradiť Vitola, ktorý prestúpil za 36 miliónov eur do Atletica Madrid. Jesennú časť nadchádzajúcej sezóny však odohrá na hosťovaní v Las Palmas.