Nominácia Jankovskej je pre Most-Híd problém, strana je za Žitňanskou

Bratislava 14. júna (TASR) - Nominácia štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (nom. Smeru-SD) do Súdnej rady SR je pre Most-Híd problém. Potvrdil to dnes predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál s tým, že strana stojí za svojou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou.povedal novinárom Gál, ktorý by prijal, keby v prípade nominácie do Súdnej rady bola v koalícii dohoda. Potvrdil, že nominácia je zásadný problém najmä pre ministerku Žitňanskú.povedal Gál. Rozhodnutie zvažovať demisiu označil za Žitňanskej osobné.Nepovedal, či Most-Híd opustí vládnu koalíciu, ak Žitňanská podá demisiu v prípade zvolenia Jankovskej do Súdnej rady.povedal. Tvrdí, že strany budú ešte rokovať.doplnil s tým, že koaličné vládnutie nie je ľahké.Žitňanská (Most-Híd) bude zvažovať svoje zotrvanie vo funkcii v prípade, ak do Súdnej rady prejde pri tajnej voľbe v parlamente Jankovská. Ministerka považuje jej nomináciu do Súdnej rady za neprijateľnú.Vysvetľovať to mala podľa Denníka N tento týždeň aj na poslaneckom klube Mosta-Híd. Ministerka by mala o tejto veci hovoriť vo štvrtok s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).Jankovskú, ktorá prešla do politiky zo sudcovskej funkcie, navrhol do Súdnej rady predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej zo Smeru-SD. Žitňanská dlhodobo presadzuje, aby bola Súdna rada čo najviac oslobodená od politických vplyvov, pripomenul denník.