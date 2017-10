Nóri sa proti Slovákom a Macedóncom postavia aj s dvoma nováčikmi

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR



nominácia:



brankári: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlín), Sten Michael Grytebust (Odense BK), Örjan Haskjold Nyland (FC Ingolstadt 04)



obrancovia: Haitam Aleesami (US Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos Pireus), Havard Nordtveit (Hoffenheim 1899), Birger Solberg Meling (Rosenborg BK), Tore Reginiussen, Jorgen Skjelvik (obaja Rosenborg BK), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig)



stredopoliari: Jo Inge Berget (Malmö FF), Mats Möller Dahli (FC St. Pauli), Mohamed Amine Elyounoussi (FC Bazilej), Markus Henriksen (Hull City), Stefan Marius Johansen (Fulham FC), Martin Linnes (Galatasaray Istanbul), Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar), Ole Kristian Selnas (AS Saint Etienne), Morten Thorsby, Martin Ödegaard (obaja Heerenveen)



útočníci: Joshua King (AFC Bournemouth), Pal Alexander Kirkevold (Hobro IK), Alexander Toft Söderlund (AS Saint Etienne), Alexander Sörloth (FC Midtjylland)



Oslo 31. októbra (TASR) - Tréner nórskej futbalovej reprezentácie Lars Lagerbäck nominoval na dva prípravné zápasy s Macedónskom (11. novembra) a Slovenskom (14. novembra) aj dvojicu nováčikov - stredopoliara Mortena Thorsbyho a útočníka Pala Alexandra Kirkevolda. Do kádra sa vrátil aj talentovaný krídelník Martin Ödegaard.povedal Lagerbäck pre oficiálnu stránku Nórskej federácie. Thorsby s Ödegaardom by mali počas reprezentačnej prestávky nastúpiť aj za 21-tku.Slováci sa stretnú s Nórskom 14. novembra o 18.00 v Trnave.