Nóri zdolali Slovincov vysoko 5:1, Slovinci opäť zaspali úvod

Nórsky hokejista Mathis Olimb (vpravo) sa raduje po góle so spoluhráčmi Patrickom Thoresenom (vľavo) a Kenom Andrem v zápase základnej B-skupiny Slovinsko - Nórsko na MS v ľadovom hokeji v Paríži 9. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Slovinsko - Nórsko 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)



Góly: 40. Sabolič (Podlipnik, Vidmar) - 6. M. Olimb (Thoresen, K. Olimb), 15. K. Olimb (Thoresen, Nörstebö), 19. Forsberg, 39. Reichenberg (Holös, Haugen), 60. Thoresen (K. Olimb, Bonsaksen). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Jeřábek – Lhotský (obaja ČR), ŠEFČÍK (SR), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2696 divákov.



Slovinsko: Pintarič (21. Krošelj) - Kovačevič, Robar, Kranjc, Vidmar, Pretnar, Gregorc, Podlipnik, Tavželj - Sabolič, Tičar, Muršak - Urbas, Verlič, Ograjenšek - Rodman, Goličič, Kuralt - Pem, Mušič



Nórsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Bonsaksen, Johannesen, Sörvik - M. Olimb, Thoresen, K. Olimb - Röymark, Bastiansen, Rosseli Olsen - Reichenberg, Forsberg, Martinsen - Trettenes, Roest, Olden - Karterud

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 9. mája (TASR) - Nórski reprezentanti zvíťazili v utorkovom súboji parížskej B-skupiny na 81. hokejových MS nad Slovinskom 5:1. Základ triumfu položili v úvodnej tretine, v ktorej rozleptali súperovu obranu rýchlymi kombináciami a tromi gólmi vyhnali z bránky Matiju Pintariča, toho od druhej časti nahradil Gasper Krošelj. Slovinci rovnako ako v predošlých dvoch dueloch nezachytili úvod, v prvých tretinách majú zatiaľ hrozivé skóre 0:10. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík.Slovincom patrí v "" so ziskom jedného bodu naďalej 7. pozícia, štvrtý zápas na šampionáte odohrajú v stredu, keď o 20.15 h vyzvú vicemajstrov sveta z Fínska. Zatiaľ šesťbodoví Nóri o deň neskôr nastúpia proti Česku (16.15).Slovinci rovnako ako v predchádzajúcich zápasoch so Švajčiarskom a Kanadou "zaspali" úvod. V prvej tretine kopili jednu chybu za druhou a vôbec nedokázali pokrývať súperových útočníkov, ktorí sériou rýchlych prihrávok rozobrali slovinskú defenzívu ako lego. Už v 6. min. poslal Thoresen spoza bránky puk M. Olimbovi, ktorý ho z prvej upratal medzi betóny Pintariča. V 15. min. z podobnej akcie zvýšil na 2:0 K. Olimb. Tretinu hrôzy pre Slovinsko zavŕšil v 19. min. Forsberg, ktorý spoza kruhov zavesil výstavne do pravého horného rohu. Tréner "" Župančič reagoval striedaním brankárov, od druhej tretiny sa medzi žŕdky postavil Krošelj. Slovinci po prestávke vyrovnali hru, dobré šance na skorigovanie stavu mali Urbas a Tičar, ale skórovali znovu Nóri. Po drzej individuálnej akcii zvýšil na 4:0 Reichenberg. Až potom sa strelecky presadili Slovinci, Sabolič prepálil Haugena. V záverečnej dvadsaťminútovke už "" stačilo pozorne vykrývať stredné pásmo a kontrolovať vývoj. Súper dokázal ohroziť Haugena len Verličom a Urbasom, ktorí však zblízka neprekonali nórskeho brankára. Nóri nedovolili zdramatizovať duel, naopak, v samom závere spečatil ich triumf Thoresen.