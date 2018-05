Nóri zvíťazili nad Nemeckom a pripísali si prvú výhru na šampionáte

Nórsky hráč Thomas Valkvae Olsen (vpravo) oslavuje so spolughráčmi druhý gól do bránky Nemecka v zápase B-skupiny Nemecko - Nórsko na MS 2018 v hokeji v dánskom meste Herning 6. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecko - Nórsko 4:5 pp a sn (2:2, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 15. Hager (Ehliz, Plachta), 19. Michaelis (Noebels, J. Müller), 28. Hager (Draisaitl), 51. Y. Seidenberg (Plachta, Draisaitl) – 2. K. A. Olimb, 8. Valkvae Olsen (Lindström, M. Olimb), 22. Bastiansen (Salsten, Valkvae Olsen), 51. Sörvik, rozh. nájazd Trettenes. Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Reneau (USA) – Otmachov (Rus.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 5491 divákov.



Nemecko: Pielmeier – Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Mebus – Hager, Kahun, Eisenschmid – Krämmer, Pietta, Uvira – Noebels, Tiffels, Michaelis – Ehliz, Draisaitl, Plachta – Wiederer



Nórsko: Haukeland – Holös, Bonsaksen, Johannesen, Sörvik, Espeland, Ström, Bull – K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström – Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten – Thoresen, Forsberg, Hoff – Trettenes, Roest, Röymark

Tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 1 1 0 0 9:4 5



2. Kanada 2 1 0 1 0 14:5 4



3. Fínsko 1 1 0 0 0 8:1 3



4. Nórsko 2 0 1 1 0 7:7 3



5. Lotyšsko 1 0 1 0 0 3:2 2



6. Nemecko 2 0 0 2 0 6:8 2



7. Dánsko 2 0 1 0 1 3:6 2



8. Kórejská rep. 2 0 0 0 2 1:18 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 6. mája (TASR) - Nórski hokejisti zvíťazili v nedeľu vo svojom druhom zápase v B-skupine MS nad Nemeckom 5:4 po samostatných nájazdoch. Dramatický duel v Herningu rozhodol až záverečný rozstrel, v ktorom skórovali iba severania, autorom víťazného nájazdu bol Mathias Trettenes.Nemci v zápase neustále doťahovali náskok súpera a napokon prehrali aj svoj druhý nájazdový rozstrel na MS, takže na konte majú dva body. Ďalší súboj odohrajú v pondelok, o 16.15 h narazia na USA. Nóri získali do tabuľky dva body, spolu ich majú tri, po dni voľna ich čaká ďalší duel v utorok o 20.15 proti Fínsku.Nóri začali vo veľkom štýle, už v 2. minúte si Nemci nedali pozor za vlastnou bránkou a K. A. Olimb v oslabení otvoril skóre. O šesť minút neskôr zvýšil na 2:0 v presilovke z dorážky Valkvae Olsen. Nemci sa postupne pozviechali a podarilo sa im ešte do konca prvej tretiny vyrovnať skóre zásluhou dôrazného Hagera a presnej strely Michaelisa.Aj druhú časť odštartovali lepšie severania. Po nádhernej kombinácii skóroval do prázdnej bránky Bastiansen a Nemci museli opäť doťahovať. O vyrovnanie sa postaral v 28. min v presilovke Hager, ktorý na trikrát pretlačil puk za Haukelanda.Vyrovnaný duel v závere vygradoval. Nóri od 51. minúty opäť viedli po góle Sörvika, ktorého strelu nešťastne nadvihol Pietta, Nemci dokázali expresne odpovedať vďaka Y. Seidenbergovi. Po 60 minútach svietilo na kocke skóre 4:4 a tak prišlo na rad predĺženie. V ňom ukázali Nemci kus obetavosti, keď ustáli nórsky tlak a dotiahli duel do nájazdov. V nich skórovali iba severania, presadili sa Trettenes, Lindström a Bastiansen.