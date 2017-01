Nórska bežkyňa na lyžiach Johaugová vypovedala pred tribunálom

Na archívnej snímke nórska bežkyňa Therese Johaugová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 26. januára (TASR) - Právnik nórskej bežkyne na lyžiach Therese Johaugovej po dvojdňovom pojednávaní pred tribunálom Nórskej športovej konfederácie vyhlásil, že jeho zverenkyňa by nemala dostať trest napriek tomu, že porušila antidopingové pravidlá.Prípad sa zaoberá pozitívnym testom dvadsaťosemročnej hviezdy "", ktorá mala v krvi klostebol. Ten mala v septembri minulého roka. Podľa jej slov sa zakázaná látka nachádzala v opaľovacom kréme, ktorý použila na spálené pery a užila ju nevedome. Lekár národného tímu Fredrik Bendiksen, ktorý jej prípravok odporučil, rezignoval na svoju funkciu. "" povedal žalobca Niels Kiaer, ktorý pre Johaugovú požaduje 14-mesačný trest.Bendiksen i bežkyňa vypovedali, že lekár ju uistil o bezpečnosti prípravku a až potom si uvedomil, že obsahuje zakázanú látku. Omyl ho "" povedal ďalej. Johaugovej právnik chce, aby jeho klientka nedostala žiadny trest, alebo jej ho skrátili na dvanásť mesiacov. Tribunál by mal rozhodnúť do troch týždňov. Informovala agentúra dpa.