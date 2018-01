Nórska hádzanárka Mörková obvinila kolegov zo sexuálneho obťažovania

Na snímke vľavo hráčka Nórska Nora Morková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. januára (TASR) - Nórska reprezentantka v hádzanej Nora Mörková obvinila svojich kolegov na prebiehajúcich ME mužov zo sexuálneho obťažovania.cituje slová 26-ročnej hráčky internetový portál sport1.de.Už v novembri 2017 hovorila Mörková o prípadoch obťažovania, no nespomenula v rozhovore mužskú reprezentáciu.prezradila vicemajsterka sveta. Predtým tiež informovala národný zväz, no ten podľa jej slov nič nepodnikol:Prezident nórskeho zväzu poprel obvinenia z nečinnosti.reagoval Kare Geir Lio.