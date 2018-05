Nórskeho skokana na lyžiach Tandeho postihla vzácna choroba

Nór Daniel Andre Tande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 31. mája (TASR) - Úradujúci majster sveta v letoch na lyžiach Daniel-André Tande trpí vzácnym ochorením, tzv. Stevens-Johnsonovým syndrómom. Hospitalizovali ho, schudol niekoľko kilogramov.Tandemu spôsobila komplikácie baktéria, ktorá sa dostala do dýchacieho traktu. Napuchli mu ústa a sliznica, následkom toho nemohol jesť.povedal Tande pre portál nrk.no.Podľa lekárov neexistuje antibiotická liečba, po ktorej by sa Tandeho stav zlepšil. Dvadsaťštyriročný skokan na lyžiach však prišiel do nemocnice včas. Ak by prišiel neskôr, mohlo to ohroziť aj jeho život.dodal 24-ročný Nór, ktorého stav sa zlepšuje.