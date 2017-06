Nórsko navrhuje zákaz moslimských celotvárových šatiek v školách

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 12. júna (TASR) - Nórsko navrhuje zákaz moslimských celotvárových šatiek a iných podobných "doplnkov" s tým, že sťažujú komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi. Informovala o tom dnes spravodajská stanica BBC.Inkriminovaný zákaz - prvý svojho druhu v Škandinávii - si berie na mušku nikáby, burky, balaklavy a masky, pričom by sa vzťahoval na materské školy, školy a univerzity.Legislatívny návrh podporila väčšina strán; všeobecne sa očakáva, že bude schválený na budúci rok.uviedol švédsky minister školstva Torbjörn Isaksen.Zastupujúci minister pre imigráciu a integráciu Per Sandberg doplnil, že byť schopný komunikovať jeden s druhým je "základnou hodnotou", píše britské médium.Nórske regionálne úrady už síce majú možnosť zakázať celotvárové šatky na školách, na štátnej úrovni to však legislatívne odobrené zatiaľ nie je.Návrh sa stretol aj s určitou kritikou.vyhlásila Linda Noorová z expertnej komisie Minotenk, ktorá sa zameriava na otázky menšín.Islamská rada Nórska (IRN), ktorá združuje moslimské skupiny a organizácie v krajine, vyvolala tohto roku polemiku, keď si za svoju predstaviteľku pre komunikáciu s verejnosťou zvolila ženu nosiacu nikáb.IRN, ktorá dostáva vládne dotácie pre zlepšenie dialógu medzi jednotlivými vierovyznaniami, bola skritizovaná švédskym rezortom kultúry, moslimskými zákonodarcami, ako aj inými moslimskými organizáciami.