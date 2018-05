Nórsko obrátilo z 0:2, po predĺžení porazilo Lotyšsko

Lotyšský hráč Rodrigo Abols (vpravo) skóruje cez nórskeho brankára Larsa Haugena v zápase B-skupiny Nórsko - Lotyšsko na MS 2018 v hokeji v dánskom meste Herning 5. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Nórsko - Lotyšsko 2:3 po predĺžení (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 9. Bastiansen (Trettenes, Holös), 13. Bonsaksen (M. Olib) - 27. Balcers (Sotnieks, Galvinš), 52. Abols (Karsums, Redlihs), 61. Balcers (Dzerzinš). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Gofman (Rus.) - Davis (USA), Vanoosteen (Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8441 divákov.



Nórsko: Haugen - Holös, Sorvik, Johannesen, Bonsaksen, Espeland, Ström, Bull - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Trettenes, Bastiansen, Salsten - Thoresen, Forsberg, Haga - Kristiansen, Roest, Röymark



Lotyšsko: Merzlikinš - Cibulskis, Galvinš, Sotnieks, Balinskis, Freibergs, Zile, Rubinš - Indrašis, Dzerinš, Rob. Bukarts - Redlihs, Abols, Karsums - Balcers, Pavlovs, Keninš - Meija, Jevpalovs, Rih. Bukarts

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 5. mája (TASR) - Hokejisti Nórska a Lotyšska sa v sobotu postarali o tretiu nadstavbu v treťom zápase B-skupiny. V riadnom 60-minútovom čase sa duel skončil 2:2 a o konečnom výsledku 3:2 pre Lotyšov rozhodol v 24. sekunde predĺženia Rudolf Balcers. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Jozef Kubuš.Oba tímy nastúpia na ďalší zápas už v nedeľu 6. mája. Nóri od 16.15 proti Nemecku, Lotyši od 20.15 s Fínskom.Prvá tretina priniesla nečakane vlažný hokej v ponímaní nasadenia, najmä Lotyši pôsobili v niektorých momentoch letargicky. Nóri boli nebezpečnejší a ich dvojgólové vedenie v podstate odzrkadlilo dianie na ľade.Veľa sa toho mohlo zmeniť v druhej tretine a aj sa zmenilo, no pre Lotyšov len v skorigovaní stavu. Pobaltský tím na gól nenadviazal zvýšenou aktivitou a ani nemohol, lebo až do prestávky hral sériovo v oslabení. Mužstvo kráčalo za svojím cieľom systematicky, ani na začiatku tretieho dejstva sa príliš netlačilo pre bránku súpera a Nórov ukolísalo v ich presvedčení, že kontrolujú zápas.Po niekoľkých minútach Lotyši totiž zvýšili obrátky a tretiu čistú šancu 9 minút pred klaksónom využil na vyrovnanie Abols. Tri body mohol Nórom zabezpečiť Mathis Olimb, ale v čistej pozícii napálil spojnicu žrdí. To sa škandinávskemu tímu vypomstilo po 24 predĺženia.