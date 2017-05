Nórsko znova predĺži dočasné hraničné kontroly

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Oslo 10. mája (TASR) - Nórsko sa rozhodlo znovu predĺžiť dočasné kontroly na svojich hraniciach s Dánskom, Nemeckom a Švédskom, ktorými chce regulovať prílev migrantov. Kontroly budú tamojšie úrady vykonávať do novembra, oznámil dnes nórsky minister spravodlivosti Per-Willy Amundsen.Šesťmesačné predĺženie dočasných kontrol bolo podľa Amundsena, ktorého citovala nórska agentúra NTB, pre neistú migračnú situáciu v Európe nevyhnutné.Sprísneným hraničným kontrolám sa momentálne podrobujú pasažieri prichádzajúci do Nórska trajektami z Dánska, Švédska a Nemecka. Platnosť aktuálnych dočasných kontrol mala skončiť vo štvrtok.Nórsko, ktoré nie je členskou krajinou EÚ, ale patrí do schengenskej zóny, zaviedlo hraničné kontroly predvlani v novembri s cieľom obmedziť počet utečencov. Podobné opatrenia zaviedli aj úrady v susednom Švédsku, ako aj v Dánsku a Nemecku.Európska komisia vyzvala minulý týždeň Nórsko a ďalšie štyri krajiny patriace do schengenskej zóny, menovite Rakúsko, Dánsko, Nemecko a Švédsko, aby v dohľadnej dobe s hraničnými kontrolami skončili. Kontroly podľa jej odporúčania môžu zachovať ešte po dobu šiestich mesiacov, avšak následne by sa mali vrátiť k riadnemu fungovaniu v rámci Schengenu, teda hraniciam bez kontrol.