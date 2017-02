Nórsku futbalovú reprezentáciu povedie skúsený Švéd Lagerbäck

Tréner Lars Lagerbäck. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 1. februára (TASR) - Novým trénerom nórskej futbalovej reprezentácie sa stal skúsený Lars Lagerbäck. Šesťdesiatosemročný Švéd podpísal v stredu s Nórskym futbalovým zväzom trojročnú zmluvu.Lagerbäck nahradil na poste Pera-Mathiasa Högma, ktorého zväz odvolal v novembri v reakcii na zlý štart do kvalifikácie MS 2018. Nóri v štyroch zápasoch v C-skupine získali iba tri body za víťazstvo nad San Marínom a v tabuľke im aktuálne patrí až piata priečka. Švédsky kouč by mal oživiť nádej Nórov na postup na šampionát.citovala Lagerbäcka agentúra DPA.Lagerbäck je skutočným odborníkom na severský futbal. Naposledy úspešne viedol Island, s ktorým sa na EURO 2016 vo Francúzsku postaral o senzačné vyradenie Anglicka a historický postup do štvrťfinále. V auguste sa vrátil ako konzultant k švédskemu národnému tímu, ktorý predtým takmer desať rokov trénoval. Pre ponuku z Nórska však doterajšiu zmluvu rozviazal.