Nórsky biatlonista Boe najlepší v mass pretekoch 6. kola SP

Na snímke nórsky reprezentant Johannes Thingnes Boe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Preteky s hromadným štartom na 15 km:

1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 37:04,3 (0 tr. okr.),

2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +3,7 (1),

3. Anton Šipulin (Rus.) 21,7 (1),

4. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 25,2 (2),

5. Martin Fourcade 29,2 (3),

6. Jean Guillaume Beatrix (obaja Fr.) 33,4 (2),

7. Simon Schempp 34,2 (1),

8. Erik Lesser (obaja Nem.) 54,2 (1),

9. Julian Eberhard (Rak.) 59,2 (2),

10. Ole Einar Björndalen (Nór.) 59,8 (3)



Priebežné hodnotenie SP (15 z 26 pretekov):

1. M. Fourcade 824,

2. Šipulin 548,

3. Schempp 522,

4. Peiffer 461,

5. Svendsen 457,

6. Lesser 433, ...

60. Hasilla 24,

66. Otčenáš 12,

79. Kazár 7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anterselva 22. januára (TASR) - Nór Johannes Thingnes Boe sa stal víťazom pretekov s hromadným štartom v rámci 6. kola SP biatlonistov. Na 15 km trati si vo finiši v talianskej Anterselve poradil s Francúzom Quentinom Fillonom Mailletom (+3,7), tretí dobehol Rus Anton Šipulin (+21,7). Vedúci muž priebežného poradia SP Francúz Martin Fourcade skončil piaty (+29,2).V predchádzajúcich dvoch pretekoch tejto disciplíny nazbierali najviac bodov Schempp, M. Fourcade a Lesser. Pre Francúza vznikla ďalšia možnosť zaokrúhliť počet víťazstiev v kariére na 60, no a duo Nemcov sa snažilo mu v tom zabrániť, čo v tejto sezóne bolo veľmi zriedkavé, 10-krát sa im to nepodarilo. Biatlonistov rozrušili pred štartom aj informácie z exekutívy, kde sa prípad celoplošnej dopingovej kauzy neuzavrel, ďalšie zasadnutie bude v samom úvode MS v rakúskom Hochfilzene 9. februára. Celá záležitosť sa možno uzavrie až na následnom mimoriadnom kongrese, kde sa odhlasujú tresty pre dopingových hriešnikov z Ruska. Rozhodnutie IBU oddialiť konečný verdikt sa nepáčilo samotným biatlonistom a dokonca hrozil aj štrajk v podobe oddialenia štartu mass pretekov.Po dvoch streľbách ležmo sa len utriasalo poradie na čele, až 16-ti sa zmestili do polminútového rozpätia. Mierny náskok si vytvorili pred treťou streľbou M. Fourcade, J.T.Boe a Lesser, Francúz minul raz terč a zo strelnice najrýchlejšie vykorčuľovali Lesser a J.T.Boe, M.Fourcade klesol až na 10. priečku (+19,8). Až deviati vytvorili pred záverečnou streľbou roztiahnutý vláčik a každý jeden z nich mohol skončiť na stupňoch. M. Fourcade ťarchu nervov nezvládol s dvoma trestnými okruhmi, zastúpil ho však krajan Fillon Maillet, v jeho tieni sa pohyboval Nór J.T.Boe a Rus Šipulin už strácal viac. V dramatickom finiši priamo na štadióne mal viac síl J.T.Boe s 12. víťazstvom v kariére, prvým v sezóne.