Nórsky režisér Poppe chce nakrútiť film o Breivikových atentátoch

Anders Breivik (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 24. júna (TASR) - Útoky, ktoré spáchal v nórskom hlavnom meste Oslo a na neďalekom ostrove Utöya 22. júla 2011 ultrapravicový extrémista Anders Behring Breivik, by sa mali stať ústrednou témou pripravovaného filmu nórskeho režiséra Erika Poppeho.Podľa jeho slov pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu NRK by mal byť tento film príbehom o udalostiach spomínaného dňa, keď útočník iba na spomínanom ostrove zabil 69 prevažne mladých účastníkov tábora nórskej sociálnodemokratickej strany AP. Nebude sa však nakrúcať priamo na Utöyi a postavy nemajú byť identické so skutočnými osobami.Zo strany pozostalých a spomínaného politického subjektu zatiaľ neprišli reakcie, ktoré by naznačovali nadšenie. Ich prvé prejavy svedčia skôr o zdržanlivosti.Päťdesiatšesťročný filmár Erik Poppe má v zbierke už viacero národných i medzinárodných ocenení za svoje doterajšie práce vrátane cien z festivalov v Chicagu a Minneapolise, ale aj Dháke či Montreale.