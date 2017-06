Anders Behring Breivik, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 9. júna (TASR) - Nórsky terorista Anders Breivik si zmenil meno na Fjotolf Hansen. Uviedol to dnes jeho právny zástupca, ktorý tak potvrdil prvotné správy tamojšieho bulvárneho denníka Verdens Gang.povedal Öystein Storrvik, dôvod tohto kroku však nekomentoval.Zmenu je už zaznamenaná aj v nórskom obchodnom registri, kde je ako konateľ poľnohospodárskej firmy Breivik Geofarm zapísaný Fjotolf Hansen. Firmu založil Breivik so zámerom získať priemyselné hnojivo, ktoré použil na zostrojenie bomby. Zatiaľ čo Hansen je v Nórsku bežným priezviskom, meno Fjotolf sa vyskytuje veľmi ojedinele.Nórsky najvyšší súd zamietol vo štvrtok Breivikovu žiadosť ohľadomizolovaním vo väzení. Súd uviedol, že nenašiel, ktoré by sa odlišovali od januárového uznesenia odvolacieho súdu. Jeho právnik vyhlásil, že sa obráti na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).Breivik si odpykáva 21-ročný trest s možnosťou ďalšieho predĺženia za vraždu 77 ľudí. V júli 2011 oblečený v policajnej uniforme zaparkoval pred vládnou budovou v Osle dodávku s nastraženou bombou, ktorá usmrtila osem ľudí. Následne sa presunul na neďaleký ostrov Utöya, kde postrieľal 69 členov ľavicovej mládežníckej organizácie.Nad svojím činom, ktorý v tejto škandinávskej krajine predstavuje najväčšie povojnové násilie, doteraz neprejavil ľútosť. Podľa vlastného vyjadrenia svoje obete zabil preto, že vítali multikulturalizmus. Neskôr pred súdom sám seba nazval moderným križiakom, ktorý bráni Nórsko a Európu pred moslimskými prisťahovalcami.