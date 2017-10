Nórskym záchranárom sa zatiaľ nepodarilo lokalizovať helikoptéru

Pátranie po nezvestnom ruskom vrtuľníku v okolí súostrovia Špicbergy neprinieslo doposiaľ žiadne výsledky. 27. október 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 27. októbra (TASR) - Pátranie po nezvestnom ruskom vrtuľníku vo vodách Severného ľadového oceánu v okolí súostrovia Špicbergy, ktoré pokračovalo po celú noc, neprinieslo do piatkového rána očakávaný výsledok.Záchranárom, ktorých prácu sťažoval prudký vietor, sa nepodarilo vo vodách ani len lokalizovať vrak stroja.Helikoptéra s tromi vedcami a piatimi členmi posádky na palube - všetko občanmi Ruskej federácie - smerovala vo štvrtok podľa spresnených informácií z niekdajšej osady Pyramiden do ruskej osady Barentsburg. Dva až tri kilometre pred cieľovou destináciou sa zrútila do vôd.Nešťastiu nepredchádzalo žiadne núdzové volanie.Ako vyplýva z informácií tlačovej agentúry Interfax, možnou príčinou nešťastia boli náročné poveternostné podmienky alebo pochybenie pilota.Vo štvrtok večer našli s využitím sonaru vo vode stopy po rope, avšak ani nasadenie miniponorky neviedlo k očakávanej lokalizácii vraku, respektíve miesta dopadu stroja.V piatok pátranie v oblasti pokračuje, pričom sa na ňom mali podieľať aj posádka pátracieho lietadla a loď pobrežnej stráže.