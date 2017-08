Nová aplikácia Pl@ntNet pomôže určiť druhy rastlín vo voľnej prírode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) – Nová aplikácia pomôže určovať druhy divorastúcich rastlín. Predstavili ju dnes zástupcovia Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v bratislavskom Horskom parku v rámci projektu Tajný život mesta. Do projektu oslovili žiakov z 50 škôl z Česka a z 50 zo Slovenska. Tí spolu so svojimi učiteľmi nafotili do aplikácie rastliny v okolí svojich škôl.„Aplikácia Pl@ntNet je zdarma stiahnuteľná, vyvinuli ju francúzski vedci. Ich cieľom bolo, aby čo najviac ľudí do nej prispievalo zo svojich krajín. Môže si ju stiahnuť každý do svojho mobilného zariadenia, či už je to iPhone alebo Android. Už deti, ktoré udržia tablet alebo mobil v ruke, môžu vyraziť do lesa,“ uviedla dnes na tlačovej konferencii koordinátorka projektu Tajný život mesta Ivana Poláčková.Na základe dostatočne kvalitnej fotografie kvetu, listu, plodu alebo kmeňa rastliny aplikácia umožní jednoduché rozpoznanie divorastúcich rastlín v slovenskej prírode. Priradí k fotografii názov a ten sa zobrazí v slovenčine i v latinčine. Preklady pôvodných slovenských názvov sú výsledkom spolupráce s botaničkami zo zvolenskej Slovenskej technickej univerzity.„Francúzi nám ako projektu Tajný život mesta povolili preložiť aplikáciu do slovenčiny a češtiny. Je vítané, aby bežný užívateľ po založení si účtu v aplikácii prispel svojou fotografiou, ktorá je dostatočne kvalitná. Francúzi zhodnotia, či je prínosná a potom ju do databázy pridajú,“ ozrejmuje ďalej Poláčková.„Je mnoho projektov, ale tento sa nám zdal výnimočne zaujímavý, pretože spája modernú techniku s prírodou. Ponúkla som to žiakom od šiesteho ročníka vyššie, pracovali bez nároku na čokoľvek, odmenou pre nich bolo ísť do prírody a spoznávať ju. Takto sme našli napríklad Áron alpský, ktorý sa nachádza skôr vo vyšších polohách,“ uviedla pre TASR učiteľka Daniela Kališová zo Základnej školy Biskupická, jednej zo štyroch bratislavských škôl v projekte.„Zámer projektu Tajný život mesta bolo ukázať, že biodiverzita je veľká i v mestách, čo mnohých prekvapí. Objavy detí boli veľakrát zaujímavé, objavili chránené druhy rastlín, liečivé rastliny, ale i mnohé druhy inváznych rastlín, o ktorých sa potom s učiteľmi rozprávali, prečo sú nebezpečné a prečo by mali chrániť územie, ktoré objavili v okolí školy,“ dopĺňa Poláčková. O týchto objavoch školáci informovali verejnosť na webstránke www.tajnyzivotmesta.sk.Projekt CEEV Živica finančne zastrešuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.