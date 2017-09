Nová autobusová stanica v B. Bystrici privíta cestujúcich vo štvrtok

Nová autobusová stanica s nákupným centrom v Banskej Bystrici. Foto: FB/Terminal Vlak-Bus-Shopping Nová autobusová stanica s nákupným centrom v Banskej Bystrici. Foto: FB/Terminal Vlak-Bus-Shopping

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 18. septembra (TASR) – Objekt novej autobusovej stanice v Banskej Bystrici, ktorej sa ľudia pod Urpínom dočkali po vyše 30 rokoch, slávnostne otvoria vo štvrtok (21.9.) o 9.00 h. Prvým cestujúcim ponúkne svoje služby už ráno o 5.25 h."Už vo štvrtok spúšťame skúšobnú prevádzku stanice s autobusovými linkami v smere Banská Bystrica – Zvolen a späť. Od soboty (23.9.) sa z dočasnej autobusovej stanice presunú na novú stanicu Terminal Shopping Center (TSC) všetky prímestské a diaľkové spoje. Prosím všetkých Banskobystričanov, domácich i cezpoľných cestujúcich, aby boli zhovievaví a trpezliví. Verím, že si na nový režim rýchlo zvykneme a po rokoch budeme môcť cestovať plnohodnotne a komfortne z novej najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku," informoval dnes banskobystrický primátor Ján Nosko.Do termínu získania dopravnej časti autobusovej stanice do svojho vlastníctva bude mesto fungovať na základe zmluvy o výpožičke. Do konca tohto roka zabezpečí skúšobnú prevádzku novej stanice Dopravný podnik mesta Banská Bystrica. Následne bude verejným obstarávaním vysúťažený nový prevádzkovateľ.Na stanici má po prvý raz v histórii svoje miesto aj mestská hromadná doprava (MHD). Podľa Dopravného podniku mesta Banská Bystrica by mala začať fungovať od 1. októbra. V týchto dňoch pripravuje všetko potrebné k vypraveniu prvých autobusov z nových nástupíšť. Vo štvrtok a piatok (22.9.) začína dopravný podnik so skúšobným režimom."Vo štvrtok a piatok bude na novú autobusovú stanicu obojsmerne v skúšobnej prevádzke zachádzať autobusová linka 601457 Banská Bystrica – Zvolen (zrýchlené spojenie). V praxi to znamená, že autobusy budú vychádzať z dočasnej autobusovej stanice na parkovisku Mičinská, prejdú cez novú autobusovú stanicu a pôjdu do Zvolena. Naopak, na ceste zo Zvolena vystúpia cestujúci najprv na novej stanici, pričom konečná zastávka bude na dočasnej stanici. Denne ide o 80 spojov v oboch smeroch," konštatoval riaditeľ banskobystrického dopravného podniku Miroslav Snopko."Z piatka na sobotu presmerujeme celú prímestskú a diaľkovú dopravu z dočasnej autobusovej stanice na novú. Priestory dočasnej stanice budú od soboty slúžiť už len linkám MHD a linkám 601454 Harmanec, 601455 Badín, 601456 Môlča. Funkčnosť dočasnej autobusovej stanice sa tak pre väčšinu spojov skončí a pre cestujúcu verejnosť už poskytovať služby nebude. Naďalej ju budú môcť využívať vodiči na parkovanie a prestoje svojich autobusov," dodal Snopko.Vstupná brána do mesta, TSC, disponuje informačnými panelmi na autobusových zastávkach a LCD obrazovkami, takže cestujúci ľahko zistia, z ktorého nástupišťa im odchádza požadovaný spoj. Informácie o príchodoch a odchodoch autobusov poskytne tiež informačná kancelária, ktorá bude na novej stanici fungovať.Vedenie mesta a dopravného podniku zároveň pripomína, že z dôvodu finálnych stavebných prác bude zázemie krytej čakárne a predajného miesta na novej autobusovej stanici spustené v najbližších týždňoch. Dovtedy bude cestujúcim na nákup miesteniek, vybavovanie a dobíjanie čipových kariet plnohodnotne slúžiť Dopravná kancelária na Ulici 29. augusta v Banskej Bystrici.Cestujúci na novej stanici nájdu 19 farebne odlíšených nástupíšť pre diaľkové a prímestské linky, 20 lavičiek s integrovanou elektrickou zásuvkou, osem LCD panelov na autobusových zastávkach a 20 informačných obojstranných LED panelov.