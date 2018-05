Nová daň z poistenia zvyšuje záťaž pre podnikateľov, tvrdí Klub 500

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Klub 500 nesúhlasí s ďalším zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku. Zavedenie novej dane z poistenia, ktoré bolo schválené v stredu v prvom čítaní v Národnej rade SR, trestá podnikateľov, ale aj súkromné osoby, ktoré sa správajú zodpovedne a poisťujú si svoj majetok. Píše sa v stanovisku, ktoré v stredu Klub 500 poskytol TASR.Nová 8-percentná daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia. Pre podnikateľov to predstavuje ďalšie zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré je už dnes piate najvyššie v Európskej únii.zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Štát podľa neho nevytvára podmienky na ďalší rast, ale naopak, neustále zvyšuje dane a odvody, zavádza nové dane, ktoré zamestnancov a firmy na Slovensku čím ďalej, tým viac zaťažujú.Podľa Klubu 500 zákon poškodzuje firmy a ľudí, ktorí sa správajú zodpovedne. Podnikatelia, ktorí si poisťujú svoj majetok, to robia najmä pre to, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti mohli pokračovať v podnikaní, alebo zmiernili škody, ktoré im môžu vzniknúť.