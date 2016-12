Nová drevená lávka spojila 14 rómskych rodín s obcou Milpoš

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Milpoš 23. decembra (TASR) – Predčasný vianočný darček dostalo 14 rómskych rodín z obce Milpoš v okrese Sabinov v podobe drevenej lávky. Presne 12 metrov delilo 84 ľudí, z toho 50 detí, od možnosti bezpečne sa dostať do obce. Sami totižto žijú na samote bez elektrickej energie a s jedinou spoločnou studňou.Na výstavbe dreveného mosta sa podieľal riaditeľ regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Stanislav Vospálek. Podľa jeho slov sa do obce prvýkrát dostal v júni tohto roku a vtedy si dal záväzok, že tento problém v obci vyrieši do konca decembrauviedol Vospálek.Zároveň doplnil, že stavba má pre neho aj symbolický charakter.uviedol Vospálek. Zároveň dúfa, že tento krok bude motiváciou pre ďalších ľudí a to nielen počas vianočných sviatkov.Milpoš je obec v okrese Sabinov so 680 obyvateľmi. Tunajší Rómovia sú dodnes prihlásení iba na dvoch popisných číslach, a to Milpoš 160 a Milpoš 146.