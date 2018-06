Nová egyptská vláda zložila prísahu pred prezidentom Sísím

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 14. júna (TASR) - Nová egyptská vláda zložila vo štvrtok slávnostnú prísahu pred prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Ten sa pred dvoma týždňami ujal úradu po znovuzvolení v prezidentských voľbách, v ktorých nemal žiadneho vážneho súpera, pripomenula agentúra AP.Členovia novej vlády, ktorú riadi bývalý minister pre bytovú výstavbu Mustafá Madbúlí, zložili prísahu v prezidentskom paláci v egyptskej metropole Káhira. V 33-člennom kabinete je osem žien a 12 nových ministrov.Sísí urobil v novej vláde zásadné zmeny - vymenil ministrov obrany a vnútra. Personálne zmeny vykonal vlani v októbri aj v najvyšších bezpečnostných kruhoch. Egypt totiž vedie náročný boj proti odnoži extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na Sinajskom polostrove.Novým ministrom obrany sa stal generálporučík Muhammad Ahmad Zakí, šéf prezidentskej stráže, a nahradil Sidkího Subhího. Ten zastával post od prvého zvolenia Sísího za prezidenta v roku 2014.Mahmúd Tawfík nastúpil do funkcie ministra vnútra po Madždím Abdal Ghaffárovi a bude dohliadať na políciu. Tawfík bol predtým šéfom domácej spravodajskej služby Národná bezpečnosť, ktorá sa zameriava na terorizmus a hrozby pre národnú bezpečnosť.Obaja noví ministri sú pokladaní za blízkych Sísímu, ktorý takisto pochádza z radov egyptskej armády. Sísí tiež slúžil ako minister obrany za demokraticky zvoleného, islamistického prezidenta Muhammada Mursího, ale potom v roku 2013 podnikol vojenský prevrat a Mursího zvrhol. Mursí totiž za rok pôsobenia v úrade rozdelil spoločnosť a vyvolal masové protesty nespokojných Egypťanov v uliciach. Takmer všetci prezidenti novodobého Egypta pochádzali z armády, ktorá má značnú ekonomickú a politickú moc.Sísí vymenoval Madbúlího za premiéra a poveril ho zostavením novej vlády, keď doterajší premiér Šaríf Ismáíl s kabinetom podali demisiu, čo bolo v súlade s politickou tradíciou, podľa ktorej má vláda na začiatku nového prezidentského obdobia odstúpiť.Prezident Sísí zložil slávnostnú prísahu pred poslancami parlamentu v Káhire už 2. júna a ujal sa úradu na druhé štvorročné obdobie.Sísí zvíťazil v prezidentských voľbách, ktoré sa v Egypte konali 26.-28. marca. Získal v nich podporu vyše 97 percent voličov. Jeho jediným vyzývateľom bol málo známy politik Músá Mustafá Músá, ktorého volilo 2,92 percenta voličov. Jeho prihlásenie sa do volieb na poslednú chvíľu sa považovalo za pokusEgypta. Podľa agentúry AP všetkých Sísího vážnych rivalov buď zatkli, alebo donútili odstúpiť z volieb. Opozícia vyzvala na bojkot volieb a označila ich zaSísího kritici obviňujú jeho vládu, že sa snaží umlčiavať opozíciu a slobodu médií. V minulých mesiacoch Sísího popularita utrpela následkom tvrdých ekonomických reforiem, ktoré postihli väčšinu Egypťanov.Egypt spustil vo februári veľkú ofenzívu zameranú na ukončenie povstania na Sinajskom polostrove a bojuje tiež proti militantom v Západnej púšti (oblasť Sahary v Egypte), neďaleko hraníc s Líbyou. Militanti podnikajú v posledných rokoch vlnu útokov po celej krajine, pričom väčšinou sa zameriavajú na bezpečnostné sily a menšinu koptských kresťanov.