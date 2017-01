Nová environmentálna stratégia je top prioritou MŽP na rok 2017

Na snímke minister životného prostredia László Sólymos FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Top prioritou envirorezortu na tento rok bude príprava novej environmentálnej stratégie. "" povedal minister László Sólymos (Most-Híd).Chce, aby ochrana životného prostredia dostala jasný smer aj do budúcnosti. "" skonštatoval Sólymos. Kedy by mohla začať nová stratégia platiť, zatiaľ nevie. Chce však, aby to bolo čo najskôr." vysvetlil štátny tajomník rezortu Norbert Kurilla. Priestor pri príprave stratégie majú dostať odborníci aj verejnosť, aby "vyjadrili svoj pohľad, že aká by mala byť vízia modernej environmentálnej politiky".Slovensko by tak po takmer 25 rokoch mohlo dostať novú Stratégiu environmentálnej politiky, tá súčasná totiž platí už od roku 1993. Novú stratégiu chcel predstaviť už Sólymosov predchodca Peter Žiga (Smer-SD), napokon sa tak však nestalo.