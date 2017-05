Nová európska smernica prinesie revolúciu aj na slovenský finančný trh

Ilustračné foto. Foto: FerratumBank Foto: FerratumBank

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Smernica PSD2 (Revised Payment Service Directive) z dielne Európskej únie otvorí európsky finančný trh tzv. tretím stranám. Okrem iného to môže znamenať, že úvery cez internetové vyhľadávače alebo elektronické obchody už od budúceho januára možno budú realitou aj na Slovensku. Banky, ako ukázal 2. ročník konferencie Banking and Insurance Forum 2017 v Bratislave, ktorá sa konala v závere minulého týždňa, sa na nástup úplne novej konkurencie pripravujú.Už od budúceho januára by sa život bežného spotrebiteľa mohol výrazne zjednodušiť. Napríklad, platbu za tovar z online obchodu po jeho objednaní automaticky vyrieši za spotrebiteľa aplikácia v mobile. Alebo záujemcovi na mieru šité refinancovanie hypotéky ponúkne nemecká banka čispoločnosť patriaca do portfólia internetových gigantov.vysvetľuje Vladimír Masár, prezident spoločnosti Deloitte na Slovensku.Služby, ako sú napr. finančné analýzy, výber optimálneho financovania nákupu, ale aj platby za tovar či P2P transakcie, už nebude realizovať banka, ale daná tretia strana. V praxi to bude znamenať, že ak má niekto v súčasnosti viaceré účty v rôznych bankách, po novom bude môcť vidieť detaily všetkých z nich na jednom portáli, a to vďaka tzv. AISP (Account Information Service Provider).Bezpečnosť dát spotrebiteľov v súvislosti s implementáciou PSD2 bola jednou z kľúčových tém konferencie.zdôrazňuje Masár.