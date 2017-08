Nová futbalová aréna v Košiciach bude mať kapacitu 9000 divákov

Na snímke vizualizácia Košickej futbalovej arény 30. augusta 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 30. augusta (TASR) - Na stavenisku Košickej futbalovej arény v súčasnosti Inžinierske stavby, a.s., dokončuje prípravné práce. Do konca novembra budú podľa vedúceho komunikačného referátu košického magistrátu Jozefa Marka preložené všetky inžinierske siete, vybudovaná splašková a dažďová kanalizácia a pripojený teplovod."Všetky tieto prípravné práce majú byť ukončené do novembra 2017. V súčasnosti prebieha takisto verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Predpokladáme, ak všetko úspešne pôjde, lebo musíme dodržiavať, samozrejme, zákon o verejnom obstarávaní, tak samotná výstavba košickej futbalovej arény by mala začať začiatkom roku 2018," uviedol pre TASR Marko s tým, že predpokladaný termín ukončenia je v polovici roka 2019.vysvetlil Marko.Nová Košická futbalová aréna bude podľa jeho slov spĺňať v tejto kategórii kritériá a parametre európskej futbalovej federácie UEFA a takisto Slovenského futbalového zväzu.dodal Marko.