Nová generácia hodiniek Apple zrejme bude mať pripojenie na internet

Cupertino 5. augusta (TASR) - Apple podľa mediálnych správ ešte tento rok predstaví novú verziu svojich inteligentných hodiniek, ktoré budú mať prostredníctvom mobilnej siete priamy prístup na internet. Doteraz na to Apple Watch potrebovali pripojenie k iPhonu majiteľa.Prinajmenšom niektoré modely Apple Watch majú mať čipy na pripojenie k mobilným LTE sieťam, uviedla agentúra Bloomberg. Apple už rokuje s prevádzkovateľmi mobilných sietí v USA a Európe, uviedla agentúra s odvolaním sa na informované osoby. Zároveň však upozornila, že hodinky môžu byť uvedené na trh neskôr a nemusí sa to stať ešte v tomto roku.Apple Watch sú od svojho uvedenia na trh v roku 2015 najpredávanejšími inteligentnými hodinkami. Apple síce neudáva konkrétne predajné čísla, ale podľa expertov sa ich každý štvrťrok predá vyše 3 milióny kusov. Šéf Apple Tim Cook pri predložení posledných kvartálnych čísel povedal len to, že ich odbyt medziročne vyskočil o 50 %.Druhá generácia hodiniek, ktorá sa dostala na trh vlani, už bola o niečo menej závislá od iPhonu, keďže hodinky disponujú vlastným GPS čipom, ktorý im napríklad umožňuje merať vzdialenosť pri behu.