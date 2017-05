Nová Generácia: Nechceme, aby sa na zrušenie amnestií zabudlo

Na archívnej snímke Vladimír Mečiar. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 15. mája (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR dostal na rozhodnutie o zrušení tzv. Mečiarových amnestií 60-dňovú lehotu, do konca ktorej zostáva 22 dní.Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii s názvom Odkaz pre Ústavný súd SR predseda združenia Nová Generácia Tomáš Smutný.Ďalej dodal, že od dnešného dňa organizácia spúšťa webovú stránku www.zrusmeamnestie.sk, prostredníctvom ktorej budú môcť občania posielať odkazy priamo ÚS SR.uviedol predseda Tomáš Smutný.Zároveň vyzval ÚS SR, aby po 20 rokoch od vraždy Roberta Remiáša a taktiež po smrti exprezidenta Michala Kováča potvrdil zrušenie Mečiarových amnestií aPoslanci Národnej rady SR v stredu 5. apríla zrušili amnestie Vladimíra Mečiara z 3. marca a 7. júla 1998 a milosť exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Dosiahli to prijatím uznesenia, za ktoré hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Právomoc rušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu nedávna zmena Ústavy SR.Ústavnému súdu (ÚS) SR začala 7. apríla plynúť 60-dňová lehota, počas ktorej by mal rozhodnúť o ústavnosti uznesenia Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi. Elektronickým systémom prideľovania spisov bola vec vo štvrtok 6. apríla pridelená sudcovi spravodajcovi Ladislavovi Oroszovi.Pri rozhodovaní Ústavného súdu v konaní môžu nastať štyri možnosti. Plénum ÚS môže v danej lehote vysloviť súlad alebo nesúlad uznesenia NR SR s ústavou. V treťom prípade môže byť plénum pri hlasovaní rozdelené tak, že pre žiadnu z alternatív nebude dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých sudcov (minimálne sedem hlasov). V takom prípade sa konanie zastaví. Pri ďalšej možnosti ÚS v lehote 60 dní nerozhodne a konanie sa taktiež zastaví. Podľa zmeny ústavy pritom, ak súd neprijme v lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.