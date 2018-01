Nová kniha D. Browna Pôvod prináša tému konfliktu vedy a náboženstva

Americký spisovateľ Dan Brown, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. januára (TASR) - Tri mesiace po vydaní v Spojených štátoch vychádza na Slovensku nový román Dana Browna. Po tituloch Digitálna pevnosť, Anjeli a démoni, Bod klamu, Da Vinciho kód, Stratený symbol či Inferno - Peklo prichádza s románom Pôvod. Novinku z vydavateľstva Ikar prezentovali v pondelok (22. 1.) v bratislavskom Panta Rhei na Poštovej za účasti prekladateľa Otakara Kořínka a religionistu Andreja Zemana.Pôvod je treťou knihou D. Browna, ktorú do slovenčiny preložil Otakar Kořínek. Nový román opäť prináša originálnu zápletku, vypointované napätie, ale aj množstvo otázok, nad ktorými premýšľa takmer každý človek na svete. Robert Langdon sa vydáva na napínavé pátranie po najikonickejších miestach Barcelony. Kroky harvardského profesora symbolistiky a náboženskej ikonografie vedú do Guggenheimovho múzea v Bilbau.povedal pre TASR Kořínek, popredný prekladateľ z anglosaských literatúr, ktorý slovenským čitateľom sprístupnil Melvillovu Bielu veľrybu, Doctorowov Ragtime, prekladal i Twaina, Londona, Kerouaca, Nabokova či knihy Tolkiena.Brownov nový román podľa neho prináša tému konfliktu medzi náboženstvom a vedou.priblížil prekladateľ, podľa ktorého má každá doba svojho vychyteného autora, populárneho v širokých čitateľských masách.podčiarkol Kořínek, ktorý v 90. rokoch pôsobil ako zahraničný spravodajca v USA. Z toho obdobia vydal dve knihy - Washington, sedem rokov v centre moci a Vtedy v Amerike. Je tiež autorom publikácie Pozývací list 1968, v ktorom na základe nálezov v amerických archívoch prináša málo známe skutočnosti o zákulisí intervencie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Momentálne prekladá najnovší román Salmana Rushdieho.prezradil.Podľa Andreja Zemana sa Dan Brown radí k predstaviteľom hnutia Nový ateizmus.povedal pre TASR religionista. Pôvod odporúča všetkým fanúšikom detektívky aAutorovi, ktorého Time Magazine zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta, však vyčíta, že veľmi zjednodušene pojednáva s témami vedy a náboženstva.uzavrel Zeman.