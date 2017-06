Nová krytá plaváreň v Lučenci by mohla byť postavená v budúcom roku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Lučenec 9. júna (TASR) – Nová krytá plaváreň v Lučenci by mohla byť vybudovaná počas budúceho roka, keďže mesto má ponuku od subjektu, ktorý by vypracoval projektovú dokumentáciu, zrealizoval výstavbu a plaváreň päť rokov aj prevádzkoval. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval prednosta Mestského úradu Lučenec Igor Korniet. Odpovedal tým na otázku poslankyne Rút Olšiakovej, ktorá sa vedenia mesta opýtala, či je reálne vybudovanie plavárne ešte v tomto volebnom období, keďže je to v podstate sľub občanom mesta.uviedol Korniet s tým, že ak všetko pôjde tak, ako si to predsavzali, s výstavbou sa môže začať koncom tohto roka alebo budúci rok. „V roku 2019 by bola otvorená,“ dodal.Pôvodnú krytú plaváreň samospráva zatvorila v roku 2015, dôvodom bol jej havarijný stav. Podľa vedenia mesta rekonštrukcia nebola ekonomicky výhodná, samospráva preto chcela pristúpiť k spracovaniu štúdie a projektovej dokumentácie novej plavárne.ozrejmil Korniet.Ďalším dôvodom bola podľa neho aktuálna ponuka spomínaného subjektu, ktorému samospráva už poskytla geodetické zameranie územia letného kúpaliska, do ktorého by mal zapracovať koncept realizácie plavárne.doplnil Korniet s tým, že o ďalšom postupe následne rozhodnú poslanci.