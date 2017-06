Nová krytá plaváreň v Lučenci má stáť 3 mil. eur, mesto si vezme úver

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Lučenec 21. júna (TASR) – Nová krytá plaváreň v Lučenci by mala byť postavená do konca budúceho roka za predpokladanú cenu tri milióny eur. Príslušný investičný zámer a financovanie z úverových zdrojov schválili poslanci lučeneckého mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom, júnovom zasadnutí.uviedla po rokovaní primátorka Alexandra Pivková.Nová plaváreň by mala stáť v areáli letného kúpaliska. Podľa dôvodovej správy pre poslancov bude jej základom plavecký a malý bazén. Nebude chýbať ani wellness časť s parnou a suchou saunou, ako aj priestor na ochladzovanie.dodáva sa v dôvodovej správe.Pôvodnú krytú plaváreň samospráva Lučenca zatvorila v roku 2015, dôvodom bol jej havarijný stav. Podľa vedenia mesta rekonštrukcia nebola ekonomicky výhodná, rozhodlo sa preto o výstavbe novej.