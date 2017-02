Nová plaváreň vo Zvolene stále nemá jasné obrysy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský

Zvolen 3. februára (TASR) - Zvolenská samospráva stále hľadá optimálne riešenie výstavby novej mestskej plavárne. Tá stará v centre dosluhuje a projekt výstavby novej, o ktorom sa hovorí dlhé roky, stále nemá jasné kontúry. Výrazný posun v celom procese nepriniesla ani výzva mestského úradu prostredníctvom inzerátu, v ktorom sa hľadal subjekt, ktorý by stánok relaxu občanov postavil."Záujem vybudovať plaváreň napriek tomu máme neustále, v priebehu septembra a októbra minulého roku sme sa snažili nájsť možného investora. Jedinú vážnejšiu ponuku nám doručila spoločnosť bazenprojekt, s. r. o. Jej predstavitelia vyslovili záujem postaviť vo Zvolene halu s 25-metrovým plaveckým bazénom, so šírkou šiestich dráh, menším výcvikovým bazénom, wellness a bistrom. Ich hlavnou požiadavkou bol pozemok s rozlohou 2500 metrov štvorcových, zvyšné požiadavky sa líšili podľa navrhnutých modelov financovania," uviedla k výzve primátorka Lenka Balkovičová.Ako ďalej informovala, v priebehu uplynulého týždňa zvolala skupinu poslancov a v krátkosti im predstavila ponuku. "Viac sme však diskutovali o lokalite, ktorá by bola určená pre novú plaváreň, nech by ju už v budúcnosti staval súkromný investor alebo mesto," priblížila.Mesto totiž dostalo ponuku na odkúpenie pozemkov na sídlisku Západ, v lokalite terajšieho futbalového ihriska Elán. "Do budúcnosti uvažujeme aj o alternatíve, že by plaváreň bola postavená práve v tejto lokalite," podotkla. Podľa nej otázka pozemkov a ich ďalšieho využitia bude ďalej riešená na pôde mestského zastupiteľstva. "Následne by sme chceli opätovne začať diskutovať o podobe novej plavárne,“ dodala.O tom, aká má byť zvolenská plaváreň, vedú dlhodobo polemiky mestskí poslanci, vedenie mesta, ako aj záujmové plavecké organizácie. Časť Zvolenčanov by totiž rada videla novú plaváreň s 50-metrovým bazénom, časť sa prikláňa k lacnejšiemu variantu 25-ky s rozšíreným počtom dráh.