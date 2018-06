Nová poistná daň sa má na Slovensku zaviesť od 1. januára 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) – Nová daň z neživotného poistenia má na Slovensku začať platiť až od 1. januára budúceho roka. Poslanci finančného výboru v parlamente totiž schválili niekoľko pozmeňujúcich návrhov k právnej norme, ktorou sa posúva jej účinnosť. Priniesť má aj ďalšie zmeny pre klientov.Posunutie účinnosti zákona o dani z poistenia navrhujú koaliční poslanci preto, aby mali poisťovne dlhší časový priestor na zabezpečenie systémových zmien. Taktiež sa má stanoviť prechodné obdobie, ktorým sa upravuje platenie odvodu poisťovňami.vysvetlili v návrhu poslanci.Ďalšou zmenou je, že ľudia by mali byť 10 týždňov vopred pred uplynutím poistného obdobia informovaní o prípadnej novej výške poistného.zdôvodňujú poslanci.Upraviť sa má aj zánik poistenia, a to vtedy, ak klient do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovňou nezaplatí poistné, alebo mu poisťovňa do stanovenej lehoty zákonom takúto výzvu neodošle.priblížili dôvod zmeny poslanci.Nová daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej 8-% odvod.