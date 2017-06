Nová publikácia Dajamy pozýva na Najkrajšie mestské prechádzky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 14. júna (TASR) - Vydavateľstvo DAJAMA, ktoré vydáva časopis Krásy Slovenska ako tlačový orgán Klubu slovenských turistov, pripravilo v poslednom období aj celý rad knižných publikácií. Jednou z nich je kniha Najkrajšie mestské prechádzky. Predstavuje tzv. mestskú turistiku a pešie poznávanie kultúrnych a historických hodnôt slovenských miest.Kniha je koncipovaná tak, aby čitateľom poslúžila ako stručný návod na trasu, ako prejsť v rámci jednej prechádzky najzaujímavejšími mestami Slovenska a urobiť si o nich základný obraz. V knihe však nejde len o prechádzky v mestskom prostredí, či o presúvanie sa ulicami a námestiami medzi obchodmi alebo kaviarňami. Prechádzky mestami sú obohatené aj o zaujímavosti i pamiatky na trase. Napríklad počas prechádzky po Bardejove, najgotickejšom meste Slovenska, navštívime nielen Radničné námestie so známou radnicou a Kostolom sv. Egídia, ale aj Bardejovské kúpele i Kamenný most a barbakan.Súčasťou každej trasy je aj minikalendár kultúrnych podujatí v danom meste, ktoré by mohli ovplyvniť výber termínu jeho návštevy. Je na každom čitateľovi, či si prípadnú turistickú prechádzku mestom obohatí o zážitky z festivalov, koncertov, výstav, slávností či iných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Či sa do Trnavy vyberie počas tradičného jarmoku, či Bratislavu navštívi, keď žije korunovačnými slávnosťami, alebo či do Košíc sa pozrie vtedy, keď sa nad mestom vznášajú balóny populárnej balónovej fiesty.V knihe nechýba prechádzka po Žiline, Prešove či Banskej Bystrici. Čitateľ sa môže poprechádzať aj po tatranských Smokovcoch, kúpeľných Trenčianskych Tepliciach alebo po „zelenom“ Trebišove.