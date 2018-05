Nová šéfka CIA Gina Haspelová zložila prísahu

Gina Haspelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. mája (TASR) - Gina Haspelová zložila v pondelok prísahu ako riaditeľka americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Nominantka prezidenta USA Donalda Trumpa je prvou ženou na tomto poste.Slávnostnej prísahy v sídle CIA v Langley, štát Virgínia, sa zúčastnil aj Trump, podľa ktorého je Haspelová mimoriadnym človekom - niekým, kto slúžil tejto agentúreUviedol, žepre tento úrad ako ona. Dodal, že nová riaditeľkapri obrane Ameriky. Trump tiež pochválil zamestnancov CIA a označil ich zaHaspelová podľa agentúry AP uviedla, že chce vyslať viac dôstojníkov do terénu, bude sa usilovať zlepšiť ich jazykovú zdatnosť a posilniť vzťahy CIA so spravodajskými agentúrami v partnerských štátoch.Minulý týždeň 61-ročnú Haspelovú schválil Senát. Hlasovala za ňu väčšina republikánov a šiesti demokrati. Dvaja republikáni hlasovali proti. Stočlenný Senát ju odobril pomerom hlasov 54-45 a išlo o najtesnejšie hlasovanie o kandidátovi na túto funkciu za posledných takmer 70 rokov.Nástupkyňa Mikea Pompea, ktorý sa stal ministrom zahraničných vecí, pracuje v tajnej službe už 33 rokov. V roku 2002 viedla tajnú väznicu CIA v Thajsku a neskôr bola zapojená do prípadu ničenia nahrávok výsluchov zadržiavaných osôb podozrivých z terorizmu, pri ktorých bola použitá metóda známa ako waterboarding (simulované topenie).Jej nominácia znovu vyvolala debatu o drsnom vypočúvacom programe CIA, ktorý sa uplatňoval voči podozrivým teroristom. Haspelová v Kongrese uviedla, že tajná služba nemala používať takéto drsné metódy, a zaviazala sa, že ich už neobnoví.