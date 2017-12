Nová šéfka rakúskej diplomacie chce v Bratislave hovoriť aj o OSN

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. decembra (TASR) - Nová ministerka zahraničných vecí Rakúska si vybrala Slovensko ako cieľ svojej prvej zahraničnej pracovnej cesty vzhľadom na geografickú blízkosť hlavných miest oboch krajín a úzke väzby medzi susediacimi regiónmi. Uviedla to v piatkovom rozhovore pre tlačovú agentúru APA, v ktorom zároveň poprela, že by ako druhé v poradí plánovala navštíviť Maďarsko.Karin Kneisslová (52), ktorú do vládnej funkcie nominovala pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), v prípade Slovenska zdôraznila, že jej rezortný partner Miroslav Lajčák je v súčasnosti predsedom Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) a chcela by s ním preto prediskutovať aj otázky týkajúce sa tejto organizácie.povedala Kneisslová s tým, že spolu s Viedňou ide o dve "celosvetovo najbližšie ležiace hlavné mestá".Nová ministerka, ktorá je obyvateľkou spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, bude v januári cestovať na Slovensko regionálnym vlakom, ktorý podľa vlastných slov dobre pozná.Na otázku, či ohlásená návšteva Slovenska súvisí s nedávnymi tendenciami FPÖ zbližovať sa s krajinami Vyšehradskej štvorky, ktoré odmietajú utečeneckú politiku EU, Kneisslová odpovedala:Podľa ministerky nie je pravdivé tvrdenie, že cieľom jej druhej zahraničnej pracovnej cesty má byť Budapešť.povedala pre APA.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok oznámil, že Kneisslová zavíta do Maďarska takisto ešte v januári, čo niektoré médiá vysvetľovali tak, že pôjde o jej druhú zahraničnú cestu.Kneisslová, expertka na Blízky východ a bývalá diplomatka, sa v piatkovom rozhovore dôrazne ohradila voči označovaniu za členku FPÖ a odmietla komentovať sporné vyjadrenia politikov tejto strany ohľadne migrantov.